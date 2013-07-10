Isparta Valisi'nden polise 'Gezi Parkı başarı belgesi'

DHA'nın haberine göre, Isparta Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Memduh Oğuz, Emniyet Müdürü Mehmet Or ve emniyet mensupları katıldı. Törende Isparta'da üçüncü senesini doldurduğunu ifade eden Vali Oğuz, Türkiye'nin en kıdemli valisi olduğunu söyledi. Yaklaşık bir aydır devam eden Gezi Parkı eylemlerinin şehirlerine de yansıdığını ifade eden Oğuz, Isparta polisinin bu tarz eylemlere taviz vermeyerek üstün başarı gösterdiğini savundu. Vali Oğuz, çevre il ve ilçelerden birçok insanın olay çıkarmak için Isparta'daki eylemlere katıldığını iddia etti.

Isparta'da yapılan eylemlere yaklaşık 6 bin kişinin katıldığını vurgulayan Vali Oğuz, şöyle dedi: "Bu ilimiz için çok ciddi bir rakam. Birçok çevre il ve vilayetlerden insanlar gönderildi. Emniyetimiz bunun istihbaratını bana ulaştırdı. Bu eylemci grup, istedikleri yerlere doğru yürüyüş gerçekleştirdi. İlerleyen saatlerde ise hepsi taş toplayıp, maskelerini takarak olay çıkarmak istedi. Ancak polisimiz bu eylemlerde olay çıkarmak isteyenlere karşılık vermeyerek olayları dengede tuttu. Buradaki eylemde olay çıkmamasında benim, halkımızın, görevli olan, karanlık odalarda günlerce çalışan polisimizin de payı var. Sonuç itibariyle emniyet güçlerimiz sayesinde Isparta'nın huzurunu sağladık."

Konuşmasının ardından Vali Oğuz, Gezi Parkı'nın mevcut haliyle korunması için yapılan destek eylemlerinde güvenlik önlemi alan 102 polise 'üstün başarı belgesi' verdi.