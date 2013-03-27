Isparta Valisi: Bu içki yasağı değil, kamu düzeni tedbiri

Isparta'da il sınırları içinde açık alanlarda alkol alınmasını yasaklayan ve yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince para cezası yaptırımı uygulanmasını içeren genelgeye yönelik Vali Memduh Oğuz gazetecilere açıklamada bulundu.

Vali Oğuz, kanunların valilere verdiği birinci görevin kamu düzenini, can ve mal emniyetini, huzur ve esenliği sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye 'nin hiçbir yerinde içki yasağı diye bir kavram olamayacağını kaydeden Vali Oğuz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son derece özgürlükçü bir ortam var. Konuyu bu bakımdan hürriyetler açısından değil, halkın güvenliği, kamu düzeni açısından değerlendirmek lazım. Bizim vatandaşın huzurun sağlama konusunda birinci derecede önemli görevimiz var. Düşünün ki Isparta Türkiye'de yaşanabilir kentler sıralamasında en önde gelen yerlerden biri. Burada genç kızlarımız, hanımlarımız gece gündüz her saatte çıkıp sokakta yürüyebilir. Düşünün ki arazinin bir yerinde açmış müziğin sesini, ortaya kurmuş masayı üç beş kişi. Kim oldukları belli değil. Oradan geçen vatandaş tedirgin. Bu huzuru tehdit eden bir unsur."

'Yasağa uymayana para cezası'

'Isparta İl Sınırları İçinde Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair' 7 Mart 2013 tarihinde yayınlanan genelgeyle kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb ile park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde alkol içilmesi yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre para cezası uygulanacağı kaydedildi.