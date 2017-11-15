Isparta Valisi, 700 Harbiyelinin Ankara'ya götürülmesi davasında tanık olarak ifade verdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da darbe gecesi 700 Harbiyeliyi Ankara\'ya götürmeye çalışmakla suçlanan 27 sanığın yargılandığı davada, Vali Şehmus Günaydın tanık olarak dinlendi. Vali Günaydın, tutuklu sanık eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya\'nın darbe gecesi önce telefonlara cevap vermediğini belirterek, \"Ancak saat 01.46\'da bana \'Devletimizin ve milletimizin yanındayım\' dedi. Ama o saatten sonra artık iş işten geçmişti\" dedi.

Isparta\'da 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde kullanılmak üzere 700 Harbiyeliyi Ankara\'ya götürmeye çalışmakla suçlanan eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya\'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davaya, Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya ve eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

VALİ GÜNAYDIN TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, tanık olarak ifade verdi. Mahkemede, Metin Akkaya\'nın avukatının \"Sizinle sıkıyönetim komutanı gibi mi, normal mi konuştu?\" sorusuna Vali Günaydın, \"Benimle zaten sıkıyönetim komutanı gibi konuşamazdı. Ben bu ilin valisiyim, zaten öyle bir şey olmasına fırsat da vermezdim\" karşılığını verdi.

\'ARTIK İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ\'

Daha sonra Metin Akkaya, 15 Temmuz gecesi Vali Günaydın ile yaptıkları telefon görüşmelerini anlattı. \"Devletimizin ve milletimizin yanındayım\" dediğini söyleyen Metin Akkaya, Vali Günaydın\'a doğru olup olmadığı sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Vali Günaydın, ilk aramalarında sanık Akkaya\'nın kendisine cevap vermediğini, darbe gecesi saat 01.46 sıralarında yaptıkları görüşmede kendisine gece eğitiminde olduğunun söylendiğini aktardı. Yapılan görüşmenin devamında, Akkaya\'nın kendisine \"Gerekli tedbirleri ve kalkışmaya karşı gerekli tedbirleri aldık\" dediğini beyan eden Vali Günaydın, \"Aradan yaklaşık 1.5 yıl geçti. Şu anda bire bir olarak ne konuştuğumuzu hatırlamam mümkün olmayabilir, ancak saat 01.46\'da bana sanık Akkaya \'Devletimizin ve milletimizin yanındayım\' dedi. Ama o saatten sonra artık iş işten geçmişti. 01.46\'dan sonra bir şey ifade etmiyordu\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIK AVUKATINA TEPKİ

Tutuklu sanık Akkaya\'nın avukatı, Vali Günaydın\'a, 16 Temmuz sabahı saat 07.03\'teki telefon görüşmesinde, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil\'in Harbiyelilerle ilgili istekte bulunup bulunmadığı sorusunu yöneltti. Araya giren Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, tepki gösterdi. Yazıcı, \"Tanığa sadece soru soracaksınız. Biz bu yaştan sonra size CMK\'yı anlatacak değiliz. Tanığı da size teslim etmiş değiliz. Yorum yapmayın, sadece soru sorun\" diye konuştu.

\'SİLAHLI ŞEKİLDE HAZIRLANAN BİRLİKLER VARDI\'

Vali Günaydın, o soruya da yanıt verme ihtiyacı duyduğunu belirterek, \"Sorduğunuz o soru burayla ilgili değil ama ben yine de cevap vereyim. O akşam silahlı şekilde hazırlanan birlikler vardı. Metin İyidil beni aradı ve o askeri birliklerin külliyeyi ve diğer yerleri korumak amacıyla Ankara\'ya sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Ben, inandırıcı gelmediği için izin vermedim\" dedi.

Dava yarına ertelendi.