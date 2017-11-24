Isparta Şehir Hastanesi'nde deprem tatbikatı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Şehir Hastanesi\'nde, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri ile hastane çalışanları katıldı. Senaryo gereği Isparta\'da 6.8 şiddetinde ve 33 saniye süren deprem sonrasında hastane de hasar gördü. Hastane personeli hastaları hızla tahliye etmeye çalışırken, hastane yöneticisi de \'Olay Yönetim Ekibi\'ni acil toplanma noktasına çağırdı. Büyük kargaşa yaşanan hastanenin 2\'nci katında senaryo gereği yangın çıktı. Hastaneye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekipleri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeni doğan bölümünde yeni doğan bebeği ve tedavi gören hastaları kurtardı. Ekipler, felçli bir hastayı ise sedyeye bağlayarak halatla üst katlardan indirdi. Tahliye edilen hastalar olay yerine gelen ambulanslarla başka bir hastaneye nakledildi.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Hastane Yöneticisi Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, \"Deprem başta olmak üzere doğal afetlere önceden hazırlanmak gerek. Afet planları olmayan ve hazırlıksız yakalanan toplumlar afetlerde her zaman büyük zarar görmüştür. Unutmayalım, afetlere hazırlık küçük adımlarla başlar. Afetler daima olacaktır. Afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz\" dedi.



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