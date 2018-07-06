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Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı

06 Temmuz 2018 17:06

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları için Isparta\'ya getirileceği belirtildi.

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