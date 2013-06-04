Isparta İdare Mahkemesi'nden açık alanda alkol yasağına durdurma kararı

Isparta İdare Mahkemesi, Isparta Valiliği'nin açık alanda alkol tüketiminin yasaklanmasına ilişkin genelgesinin yürütmesini durdurdu.

Mehmet Yalçın adlı kişi, avukatı Mustafa Ecevit Eryılmaz aracılığıyla Isparta Valiliği'nin genelgesindeki kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Isparta İdare Mahkemesine dava açtı. Söz konusu davayı inceleyen Isparta İdare Mahkemesi verdiği kararda genelgeye yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Isparta İdare Mahkemesi'nin kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Uyuşmazlık konusu olayda davalı idarenin açıkta alkol tüketilmesi sonucunda kamusal düzeni ve güvenliği, toplumun sükun ve huzurunu bozan durumların meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesini önlenmesi, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri alma hususunda yetkili bulunduğu açık ise de açıkta alkol tüketilmesinin, belirli yerde kamusal düzeni ve güvenliği bozan durumlara yol açtığına ilişkin tespitlere dayanmaksızın ve belirli bir yer ya da bölge ile sınırlı kalmaksızın tüm il sınırları içerisinde yasaklanmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu sonucuna kanaatine varılmıştır. Dava konusu işlemle getirilen düzenlenmenin, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik hükümler içerdiği sonucuna varılmakta, telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olabilecek nitelikte bulunmuştur. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir."

Davacı Mehmet Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada Isparta Valiliği genelgesine yönelik yürütmeyi durdurma başvurularının idare mahkemesince kabul edildiğini ifade ederek, vatandaşların valilik kararı olmaksızın yaşam tarzlarına devam edebileceğini aktardı. Isparta Valisi Memduh Oğuz'un imzasıyla 13 Mart 2013 tarihinde yayımlanan genelgede, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçların aydınlatılması amacıyla açık alanda alkol alınması yasaklanmıştı.