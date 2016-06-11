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Ekonomi

Isparta gülünün tozunu çıkardılar

Gül tozunun kilogramı ise 70 liradan satılıyor

11 Haziran 2016 20:15

Yağındaki güçlü kokusu ve aroması nedeniyle başta kozmetik olmak üzere, gıda ve ilaç sektörlerinde ilgi gören Isparta gülü, toz halinde de satışa çıkarıldı.

Yağındaki güçlü kokusu ve aroması nedeniyle başta kozmetik olmak üzere, gıda ve ilaç sektörlerinde ilgi gören Isparta gülü, toz halinde de satışa çıkarıldı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, gül kurusunun kilogramı 80 lira, gülün tozunun kilogramı ise 70 liradan satılıyor.

 

"Lokum ve puding gibi gıdalarda kullanılıyor"

 

Isparta'da kurutulmuş gıdalar üzerine faaliyet gösteren firma sahibi Mehmet Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül kurusu ve tozunun lokum ve puding gibi gıdalarda kullanıldığını söyledi.

Isparta'nın dünyada gül açısından önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Poyraz, "Güle, kurutarak da ekonomik bir değer kazandırmak istedik. Bu şekilde önce gülü kurutup, ardından toz haline getiriyoruz. Bu ürünlerimiz kısa sürede talep edilir hale geldi. Kurutulmuş gülün kilogramını 80 lira, tozunu ise 70 liradan satıyoruz" dedi.

Türkiye'de yüzlerce noktaya satış yaptıklarını anlatan Poyraz, Çin'den gelen bir heyetle görüşmelerde bulunduklarını, talep üzerine bu ülkeye de gül kurusu gönder

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