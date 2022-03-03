Birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitim ve öğretime ara verildi.

Isparta

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

Isparta Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Van

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü.

Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Başkale Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir” denildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Yol Bakım ve Onarım Dairesi’nden alınan bilgilere göre 69 yerleşim yerinin ulaşıma kapadığı belirtildi. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Başkale’de yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Başkale’de Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerinde okullar bir gün arayla tatil edildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Konya

Konya'nın 13 ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Cihanbeyli, Altınekin, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar, Akşehir, Kadınhanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 4 Mart cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Sarayönü ilçesinde ise yoğun kar yağışı sonrasında olumsuz hava şartlarının devam ediyor olması nedeniyle taşımalı eğitim ile Kadıoğlu, Çeşmelisebil, Gözlü, Yenicekaya, Özkent ve Gözlü Tigem mahallelerinde de yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Denizli

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve İhsangazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde tüm kademedeki okullarda eğitime bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, il merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan İhsangazi ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.