Isparta'da ikinci elektrik kesintisi: Bir günü aşkın süredir devam ediyor

Geçen ay kar yağışı sonrası 120 saat elektriksiz kalan Isparta'da kar yağışıyla beraber birçok ilçe ve mahalle 24 saatti aşkın süredir yine elektriksiz kaldı. Kentte okullar bugün de kapalı olacak.

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmaları sürüyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız."

Isparta’da geçen ay yaşanan kar yağışı nedeniyle günlerce elektrik birçok yol da ulaşıma kapanmıştı.