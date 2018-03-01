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Isparta Belediyesi'nden İhsan Eliaçık iddiasına yanıt

İhsan Eliaçık, Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine Isparta Kitap Fuarı katılımcıları arasından çıkarıldığını öne sürmüştü

01 Mart 2018 19:56

Yazar İhsan Eliaçık'ın MHP Genel Naşkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine Isparta Kitap Fuarı'ndan çıkarıldığı iddiasına Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem'den yanıt geldi. Erdem, İhsan Eliaçık'ın baştan beri fuara katılacak yazarlar listesinde olmadığını söyledi.

Yazar İhsan Eliaçık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin listeden adını çizerek 'Fuara sokmayın' talimatı vermesi nedeniyle Isparta Belediyesi tarafından 2- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Isparta Kitap Fuarı'ndan çıkarıldığını iddia etti. Tekin Yayıncılık da bünyesindeki yazarı İhsan Eliaçık'ın listeden çıkarılmasını protesto etmek amacıyla fuara davet edilen diğer yazarlarını geri çektiğini duyurdu. 

İddiaların muhatabı Isparta Belediyesi adına belediye başkan yardımcılarından Recep Erdem yaptığı açıklamada, fuara davet edilecek yazarların günler öncesinden belirlenerek gerek tanıtım kitapçıkları gerekse duyuru afişlerinde isimlerinin ilan edildiğini, İhsan Eliaçık'ın ise bu listede baştan beri olmadığını kaydetti. Yazarları seçerken kimsenin siyasi görüşünü sorgulamadıklarını aktaran Erdem, "Fuara geçen yıl davet ettiğimiz yazarlarımızla bu yıl davet ettiğimiz isimlere bakılırsa her görüşten değerli yazarımız var. Bu bir iftiradır ve biz bu konuda kimseyle polemiğe girme niyetinde değiliz" dedi.

 

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