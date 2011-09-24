-Isparta Belediyesinde operasyon: 23 gözaltı ISPARTA (A.A) - 23.09.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Isparta Belediyesinde görevli 23 kişi ile MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın'ın gözaltına alındığını bildirdi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Isparta Belediyesinde mali konularda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla, belediyede görevli 23 kişi ile MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın'ı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının halen sürdüğü öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal da, Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz ile Isparta'ya geldi. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Bal, ''Bugün Isparta Belediyesinde görevli 23 arkadaşımız ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın gözaltına alındığını öğrendik'' dedi. 2009 yılında yönetimi AK Parti'den devralan MHP'li yönetimin belediyenin duran faaliyetleri aktif hale getirdiğini anlatan Bal, şunları söyledi: ''Bu arada fitne, fesat ve MHP'ye muhalefet olan kişilerin şikayetlerine göre birtakım tahkikatlar açılmaya başlanmıştır. Ancak hukuka uygun bir şekilde prosedür işletilmiş, belediyenin mali işlerle ilgili denetim mekanizması çalışmış, belediye meclisi faaliyet raporunu kabul etmiş, ancak buna rağmen AKP ile ilişkili Belediye Meclis üyelerinin şikayetleri üzerine de İçişleri Bakanlığı birtakım tahkikatlar yapmış, bir bölümü için soruşturmaya izin vermemiş, soruşturmaya izin verdiği konularda ise Danıştay, İçişleri Bakanlığının izin işlemini iptal etmiş. Şimdi hal böyleyken MHP'yi ve onun seçilmiş yöneticilerini halk nezdinde itibarsız hale getirme operasyonu, AKP hükümeti tarafından pek çok yerde olduğu gibi Isparta'da da emniyet ve adli makamları fuzuli yere işgal etmektedir.'' Isparta'dan önce Adana, Kayseri, Antalya gibi illerde de benzer olayların yaşandığını ifade eden Bal, yaşananları ''hukuk devletine yakıştırmadığını'' dile getirdi. Isparta'da 23 belediye çalışanının gözaltına alınmasıyla belediyenin hizmet etmesinin engellendiğini ileri süren Bal, Zabıta ve İmar haricindeki tüm birimlerin şube müdürlerinin gözaltında tutulduğunu bildirdi. -''Avukatlar bilgi alamıyor''- Bal, gazetecilerin gözaltına alınanların neyle suçlandıkları yönündeki sorusuna, ''Tahkikat gizli yürütüldüğü için avukatlar bir şey bilmiyor, netice de biz de bir şey bilmiyoruz'' diye yanıt verdi. Avukatların tahkikat hakkında hiçbir bilgi alamadıklarını söyleyen Bal, hukuk devletinde gözaltına alınan kişiye ve avukatlarına hangi suçla suçlandığının söylenmesi gerektiğini bildirdi. MHP İl Başkanı İsa Yalçın'ın gözaltına alınması konusunda da Bal, belediye çalışanları ile il başkanının nasıl ilişkilendirildiği konusunda da bilgilerinin olmadığını açıkladı. İsa Yalçın'ın dürüst bir insan olduğunu belirten Bal, ''İsa Bey'in aklanmış bir şekilde tekrar il başkanlığına döneceğine ve Ispartalı hemşehrilerimizle hizmet edeceğine inanıyoruz'' dedi. Bal, bir soru üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğrudan bilgi arz etmediğini, ancak kendisinin konuyu takip ettiğini dile getirdi.