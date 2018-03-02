Isparta Belediye Başkanı: İhsan Eliaçık'ın kitap fuarına katılmasını Devlet Bey değil, ben yasakladım

Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, İhsan Eliaçık'ın kitap fuarına katılmasına kendisinin engel olduğunu söyledi. "Devlet bey değil, ben yasakladım" diyen Günaydın, yasağı protesto için fuara katılmayacağını açıklayan yazarlara da, "Yanlışın peşine yanlış gidiyorlar. Gelmiyorlarmış. Gelmesinler" diyerek tepki gösterdi.

Günaydın, “Devlet bey değil, ben yasakladım. Okurlarıyla buluşmasını engellemiş oluyorum” derken, karara tepki gösteren yazarlara da “Gelmesinler” mesajı verdi.

"Belediyeler, fuarlar babanızın çiftliği"

Isparta’da 2-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarında ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’a yasak konulmuştu. Twitter hesabından yasak kararını duyuran Eliaçık, şu mesajı paylaşmıştı:

“Haftasonu İsparta Kitap Fuarı’na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP’li belediye başkanına ‘fuara sokmayın’ talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliği. Siz busunuz.”

Bahçeli ne demişti?

İhsan Eliaçık, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günlerde, “Kızıl elma şirk koşmaktır” ifadelerini kullanınca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefi olmuştu. Bahçeli, “Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?” demişti.

Eliaçık, Devlet Bahçeli’yle yaptığı Kızıl Elma tartışması nedeniyle MHP’li Isparta Belediyesi’nin kitap fuarına katılımının engellendiğini savunurken, RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yasak kararının Devlet Bahçeli tarafından verilmediğini söyledi.

"Böyle yanlış bir insanın Isparta'ya gelmesine gerek yok"

“Bir defa önce düzeltme yapalım. Devlet bey bu kararı aldı şeklinde konuşuluyor. Öyle bir şey yok.” diyen Günaydın, şöyle devam etti:

“Bunu bizzat ben yaptım. Çünkü bir defa Kızıl Elma’nın ne olduğunu bilmeyen bir adam. Buna hakaret eden bir insan. Hiçbir zaman da konuya vakıf olmayan bir insan. Böyle bir yanlış insanın Isparta’ya gelmesine gerek yok dedik. O da gelmeyeceğim dedi ve gelmedi. O kadar.”

"Ispartamızı ve Türkiyemizi kurtaracak kişi o"

Günaydın, “Sizin hoşunuza gitmeyen bir yazarın kitap fuarına katılımını engellemek doğru mu?” sorusunu, ise şöyle yanıtladı: “Onu savunmanın bir anlamı yok. Ciddi anlamda hakaretler yağıyor. Genel başkanımıza yanlış şeyler söyleniyor. Bugün genel başkanımız, büyük bir fedakarlık yapan, ‘önce vatanım sonra ben’ diyen, Ispartamızı ve Türkiyemizi kurtaran bir kişi. Ona laf söylemesi uygun değil.” sözleriyle yanıtladı.

"Gelmiyorlarmış, gelmesinler"

Ataol Behramoğlu, Hanefi Avcı, Enver Aysever, Levent Gültekin ve İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında yer aldığı çok sayıda yazarın da, Eliaçık’a yönelik yasak kararı nedeniyle Isparta Kitap Fuarı’na katılmayacağını açıklamasına ilişkin görüşü sorulan belediye başkanı, “Gelmiyorlarsa, yanlış bir şey yaptıkları belli. Bu yanlışlıkları düzelteceklerine protesto ediyorlarsa canları sağolsun. Yanlışın peşine yanlış gidiyorlar. Gelmiyorlarmış. Gelmesinler. Kollarından tutup çağıracak halim yoktu.”

Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Eliaçık’a yönelik yasak kararını savunurken, “İhsan bey de hakaretleri yapmasaydı. Niye yapıyor durduğu yerde genel başkanımıza. İhsan Eliaçık’ın söylediklerine baksaydınız iyi olurdu. İnternetten düğmeye basın, hepsi karşınıza çıkıyor.”

"Destekleyen grubu yok sayıyorum"

Günaydın, “İhsan Eliaçık’ın okurlarıyla buluşmasını engellemiş olmuyor musunuz? Kendisine destek veren yok mu? Bütün kentin belediye başkanı olarak, destekleyen grubu yok saymak yanlış değil mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Evet engellemiş oluyorum. Destekleyen grubu yok saymıyorum. Biraz da kendisi gelmek istemedi heralde. Kendisinin gelmek istemeyen bir tavra girdiği kanaatindeyim. Sanırım kendisinin de payı var. Kendisiyle de hiç karşılaşmadım ve konuşmadım. Tahmin ediyorum bu şekilde olduğunu.”

Günaydın, şu ifadeleri de kullandı: “Bu iş bitmiştir. Bu konuyu da uzatmayın lütfen. Gelmek istemeyenler var. Gelmesinler. Mesela Hanefi Avcı’yla dostça sohbet konuştum. İmzalarına katıldım. Genel başkanımıza çok ciddi yanlış şeyler konuşuluyor. Ben esas, onun yanlışlığını protesto ediyorum. Özür dilemesi lazım.”