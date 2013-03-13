İSPARK'a ücretsiz park et

Yol üstü otoparklarında ilk 15 dakikaya ücret almayan İSPARK, ev sahiplerine de kolaylık sağlıyor. Ev sahibi olduğunu belgeleyenler, otopark alanındaki parklanma için gün boyu sadece tarifenin ilk dilim ücretini ödeyecek.

İSPARK’ın, kent genelindeki yol üstü otoparklarında 0-15 dakika ücretsiz otopark uygulaması devam ediyor. Trafiğin yoğun olduğu bazı noktalarda, trafik akışını engellememek için yapılmayan uygulamayla ilgili yaşanabilecek sorunlar 24 saat aralıksız hizmet veren Beyaz Masa aracılığı ile çözüme kavuşturuluyor.

Ev sahiplerine farklı uygulama

İSPARK, ev sahiplerine de kolaylık sağlıyor. İSPARK’a başvurarak ev sahibi olduğunu belgeleyenler de otopark ücreti avantajından yaralanıyor. İSPARK yetkilileri, bu uygulamayla ilgili şu bilgiyi verdi: “Ev sahibini olduğunu belgeleyenlere evinin bulunduğu bölgede ‘otopark alanındaki parklanma için gün boyu sadece tarifenin ilk dilim ücretini ödeyecektir’ yönündeki Meclis Kararı uygulanmaktadır. Ayrıca, ikamet ettiği yerlerde akşam 18.00’den sabah 09.00’a kadar ücretsiz park etmelerine imkan tanınmaktadır. Bunun yanı sıra indirimli abonelik hizmeti de verilmektedir.”

Yargı İSPARK’ı haklı buldu

Evinin önüne park ederek ücret ödemek istemeyen bir vatandaşın yaptığı itiraz ile ilgili İSPARK’tan şu açıklama yapıldı: “Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti tarafından verildiği belirtilen ve İSPARK aleyhine olduğu iddia edilen kararın hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Şirketimiz konuyu Tüketici Mahkemesi’ne taşıyarak, alınan karara itiraz etmiş, hukuki süreç devam etmektedir. Ayrıca İSPARK’ın yol üstü otopark işletmeciliği yapması ve ücret almasının yasal olmadığı yönündeki başvurular da, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.”

Daha önce de yapılan yürütmenin durdurulması, otopark işletmeciliğinin yasal olmadığı yönündeki başvuruları hatırlatan İSPARK açıklamasında, “Bu başvurular İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş, otopark uygulamasının yasal olduğu yönünde karar verilmiştir. Bu karar Danıştay tarafından da onanmıştır” denildi.

İSPARK uygulamaları ile değnekçiliğe son verildiğine dikkat çekilen acıkmamada, şöyle denildi: “7 yılda 1 Milyar TL’yi kayıt altına almış ve ekonomiye kazandırmıştır. 2 bin 500 personeli ile hizmet veren İSPARK, ayrıca istihdam yaratarak sosyal bir fayda sağlamıştır. Kente çok sayıda modern ve teknolojik otoparklar kazandıran İSPARK, İstanbul için yeni projeleri üretmeye modern park hizmeti sunmaya devam edecektir.”