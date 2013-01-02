İSPARK otomobilleri robot teknolojisi ile park edecek

Trafik yoğunluğunun azaltılması için projeler üreten İSPARK, teknolojik otopark projesiyle İstanbulluları araç park etme derdinden kurtarmayı planlıyor. Bu teknolojisi ile vatandaşların bıraktığı otomobiller, otomatik olarak park edilecek.

Robot teknolojisi ile çalışan tam otomatik otoparklar ilk etapta Kâğıthane, Beyoğlu ve Maltepe’de açılacak. Bu sayı daha sonra 8’e çıkarılacak. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek isteyen İSPARK, proje için yerli teknoloji şirketleri ile görüşüyor.

Kentin doğal dokusunu bozmadan 2 katlı ve 80-100 araçlık olması planlanan bu otoparklarda, havalandırma sorunu bulunmayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; İSPARK, bir yandan da araç sayısının her geçen gün arttığı İstanbul’da otopark sorununa çözüm için yamaç otoparklarını devreye alacak. İSPARK, bazı ilçelerdeki kot farklarından kaynaklanan boşluklara yapılacak yamaç otoparkları ile yol kenarı parklanmayı bu otoparklara çekmeyi hedefliyor.