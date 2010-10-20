İSPARK değerini 4 milyar dolara çıkardı

T24- İstanbul’daki tüm otoparkları tek elden yönetip, kenti değnekçilerden kurtarmak için büyükşehir belediyesi tarafından 5 yıl önce kurulan İSPARK için yabancı şirketler 4 milyar Euro’luk değer biçti. Yerli yabancı şirketlerin almak için sıraya girdiği İSPARK’ın 500’ün üzerinde park noktasına günde 80 bin araç giriş yapıyor. Bayraktar Grubu da İSPARK’la ilgilenen şirketler arasında yerini aldı.



Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 yılında açık, katlı ve yol üstü otoparkları devralıp, tek elden ve sistemli bir şekilde yönetip işletmek için kurduğu İSPARK, bugün 4 milyar Euro’luk değere ulaştı, yerli ve yabancı şirketler peşinden koşmaya başladı. Büyükşehir Belediye’sinin satışa çıkarması halinde İSPARK’la Bayraktar Grubu da ilgileniyor. Otomotiv, sanayi, inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Bayraktar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, “İSPARK, İstanbul’da otopark problemini çözen, getirisi yüksek bir şirket. Biz de incelemelerimizi yapar, satışa çıkarsa ilgilenebiliriz” dedi.





İSPARK çözüm oldu



Citroen, Subaru, Infiniti, Great Wall markalarının Türkiye distribütörü de olan Bayraktar Grubu’nun dün otomotiv sektörüyle ilgili değerlendirme toplantısında görüştüğümüz Bayraktar, İstanbul’da araç sayısının artmasıyla trafiğin ve otopark’ın önemli bir sorun olduğunu söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu: “Otomotiv araç satıyor ama hükümet bu satıştan büyük vergi topluyor. Bu vergilerle de trafik sorunu için yatırım yapılmalı. İstanbul’da İSPARK otopark konusunda önemli bir çözüm oldu. İSPARK’la ilgilenen bir yabancı şirket yaptığı değerlemede 5 yıl önce kurulan İSPARK’a bugün 4 milyar Euro değer biçti. Daha doğrusu bu fiyata kadar alabileceklerini açıklamışlar. Bu gerçekten belediyenin büyük başarısı.”





2 yılda 3 milyar Euro



İstanbul’un 35 ilçesinde yaklaşık 500 noktada bin 700 personelle hizmet veren İSPARK, 2009 bilançosuna göre 76.5 milyon liralık ciro elde etti. 2 milyon liranın üzerinde bir kâr sağladı. Günde 80 bin aracın giriş çıkış yaptığı İSPARK alanlarına yılda 20 milyondan fazla araç park ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSPARK ile kenti değnekçilerden kurtardıklarını belirterek, bundan 2 yıl önce değerinin birkaç milyar doları bulduğunu söylemişti. Her geçen gün büyüyen İSPARK’ın özelleşmesi halinde büyük şirketler arasında büyük bir yarış bekleniyor. 2 yıl önce 1 milyar Euro değer biçilen şirketin değerinin 2 yılda 4 milyar Euro’ya yükselmesi yaklaşık 3 milyar Euro’luk bir değer artışını ifade ediyor.



Topbaş: 5 yılda dev bir şirket yarattık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “İspark’ın değeri hakkında biz bir çalıma yapmadık.





4 milyar Euro’luk fiyat yaklaşık değer. İstanbul için İDO, İGDAŞ ,İspark gibi değerleri zamanla özelleştireceğiz. 5 yıl gibi kısa bir sürede hiç yoktan İspark gibi dev bir şirket yarattık. Bir çok yabancı ve yerli şirket İspark ile yakından ilgileniyor” dedi.



Oto devleri ‘aç’ Türkiye’yi gördü, satış 700 bini aşacak

Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Otomotiv Distribütörler Derneği (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar, Türkiye’de otomotiv pazarının yılın 9 aylık döneminde 465 bin 178 adede ulaştığını hatırlatarak, faizlerdeki gerileme ve üreticilerin gelişmekte olan pazarlara ilgisinin otomotiv pazarını büyüttüğünü, yılın 720-725 bin adet seviyelerinde kapatmasını beklediklerini söyledi. Bayraktar, “Faizlerin bu seviyelerde gittiği, petrol fiyatlarında artış olmadığı sürece pazar gelecek yıl 750 bin adetleri aşar. Pazarın büyümesindeki diğer önemli bir etken ise, Avrupa’da pazar düştüğü için Türkiye gibi aç olan pazarlara daha çok ilgi göstermeye başlandı. Türkiye’de otomotiv pazarı artık 700 bin adetlerin altına inmez” diye konuştu.





Hedef 1 milyar lira



Bayraktar Grubu olarak yılın 9 ayında cirolarının yüzde 70 artışla 530 milyon liraya ulaştığını belirten Bayraktar, yıl sonunda toplam cirosunun 1 milyar liraya aşacağını söyledi. Citroen’in ocak-eylül satışlarının yüzde 80 artarak 17 bin 560 adede ulaştırdığını da anlatan Bayraktar, markanın pazar payının da yüzde 3.77’ye çıktığını belirtti.



Autoshow’un tek rakibi alışveriş merkezleri

Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu ve ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, şöyle devam etti: “Otomobil satın alma sürecinde kesin kararı erkek veriyor gibi görünse de kararı aileler, çocuklar ve kadınlar veriyor. Kadınların ve ailelerin bu fuarda olması çok önemli. Ailelerin fuara gelmesinde tek rakip alışveriş merkezleri. Auto Show’un gün geçirilebilecek bir yer olmasını istiyoruz. Fuar yönetimine bu yöndeki taleplerimizi ilettik.”





Bu yıl Auto Show için sektörün yaklaşık 20-25 milyon dolar para harcadığını belirten Bayraktar, Bayraktar 2 bin 800 metrekarelik alanda yer alacaklarını, yeni Citroen C4 ve DS4 ile konsept modeli Lacoste’u tüketiciyle buluşturacaklarını söyledi. Infiniti ve Citroen’in önemli yöneticilerinin de fuara geleceğini belirtti.



