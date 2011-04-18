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Dünya

İspanyollar, ‘Sapphire’e hayran kaldı!

İstanbul Levent’te açılan Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire, İspanya’da da yankı buldu.

18 Nisan 2011 03:00

T24 - İstanbul Levent’te açılan Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire, İspanya’da da yankı buldu.

İspanya’nın en büyük gazetesi El Pais, “Avrupa’nın en yüksek gökdeleni ve ülkenin ilk ekolojik binası” dediği bina için “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik mucizenin yeni simgesi” olarak niteledi.
Levent’in “sanayi bölgesinden finans merkezine, banliyöden bankacılık merkezine dönüştüğü” belirtilen haberde, “Son altı yılda Levent’te 40 gökdelen inşa edildi, onlara 2015 yılına kadar 29 yeni kule katılacak. Levent ve Maslak’taki göğe doğru yarış Türk ekonomik mucizesinin en görünür kısmı” sözleri kullanıldı.  El Pais, şunları yazdı:

“Son kat ile yer arasındaki 261 metre tırmanmak sadece bir dakika alıyor. 42’nci kattaki terastan Asya’da güneş batışı, iki deniz ve ortada iki asma köprüsü ile Boğaz seyredilebilir.”



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