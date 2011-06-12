-İSPANYOLLAR MEYDANLARI BOŞALTTI MADRİD (A.A) - 12.07.2011 - İspanya'nın birçok kentinde meydanları kamp yerine dönüştürerek sabahlayan ve protesto gösterileri düzenleyen göstericiler, 4 hafta sonra bu meydanları boşalttı. "Hemen Gerçek Demokrasi" adlı sivil toplum örgütü başta olmak üzere, internetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılarla kendiliğinden ortaya çıkan ve çoğunluğu genç binlerce insanı meydanlarda toplayan protestolar, bundan sonra sabahlamadan devam edecek. Gösterilerin merkezi haline dönüşen Madrid'deki Sol Meydan bu sabah boşaltılırken, göstericiler neşeli bir havada alandaki brandaları, koltukları, çadırları ve afişleri topladı. 25 gün sonra meydana giren belediyenin temizlik görevlileri ise yoğun bir temizlik çalışmasına başladı. Kendi kararlarıyla meydandan ayrılan sistem karşıtları, "Gitmiyoruz genişliyoruz" diyerek, protestolarının son bulmadığını sadece meydanlarda sabahlamanın sona erdiğini vurguladılar. Madrid dışında diğer kentlerin meydanlarındaki kamplar da kaldırıldı. Barselona'daki bir grubun alınan karara karşı çıkarak meydanı terk etmek istemediği görüldü. Bu arada, meydanları boşaltan ancak barışçı mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen eylemciler, gelecek ilk gösterilerinin 19 Haziran pazar günü yapılacağını duyurdu. "Hemen Gerçek Demokrasi" örgütü yaptığı açıklamada, "Değişiklik için bir ateş yakıldı, ama henüz hiçbir şey değişmedi. Siyasetçilerin ve bankacıların malı olmaya devam ediyoruz. Bu yüzden 19 Haziran'da yeniden sokaklara döküleceğiz" dedi. İspanya genelinde "15-M" adı verilen sistem karşıtları, seçim sisteminin daha çoğulcu hale getirilmesi, siyasetçilere tanınan ayrıcalıkların kaldırılması, herkes için çalışma şartlarının sağlanması, işsizlik maaşının süresinin uzatılması, emeklilik yaşının yükseltilmemesi, gençlere ev kiralamada ve satın almada kolaylık getirilmesi, kaliteli kamu hizmeti verilmesi, bankalar üzerindeki kontrolün artırılması, internete sınırsız özgürlük tanınması, vergilerin düşürülmesi, bilgi özgürlüğü ve araştırmacı gazeteciliğin korunma altına alınması, AB tarafından alınan tüm kararların referanduma sunulması ve askeri harcamaların azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.