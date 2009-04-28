T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanyollar Denizli'ye karşı!

28 Nisan 2009 13:18


İspanyollar, Osasuna’da görev yapan İranlı oyuncu Javad Nekounam’a talip olduğu iddia edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli’yi eleştirdi

Denizli için, “Ne istediğini bilmeyen hoca” tanımlaması yapan Diarrio Navarro gazetesi, Mustafa hocanın 2005 yılında Pas takımını çalıştırırken Avrupa’ya açılmasını engellediğini kaydetti, “Türk hoca İran’dayken onu rahat bırakmadı, şimdi İspanya’ya geldi, yine rahat bırakmıyor” diye yazdı.

Osasuna’nın bu oyuncuyu satmayacağını vurgulayan gazete, Beşiktaş’ın transfer için tek yolunun, Osasuna’nın küme düşmesi olduğunu ifade etti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24