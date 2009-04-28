İspanyollar Denizli'ye karşı!



İspanyollar, Osasuna’da görev yapan İranlı oyuncu Javad Nekounam’a talip olduğu iddia edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli’yi eleştirdi



Denizli için, “Ne istediğini bilmeyen hoca” tanımlaması yapan Diarrio Navarro gazetesi, Mustafa hocanın 2005 yılında Pas takımını çalıştırırken Avrupa’ya açılmasını engellediğini kaydetti, “Türk hoca İran’dayken onu rahat bırakmadı, şimdi İspanya’ya geldi, yine rahat bırakmıyor” diye yazdı.



Osasuna’nın bu oyuncuyu satmayacağını vurgulayan gazete, Beşiktaş’ın transfer için tek yolunun, Osasuna’nın küme düşmesi olduğunu ifade etti.





