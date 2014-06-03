T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İspanyollar ‘Cumhuriyet’ istiyor

İspanya Kralı’nın tahtı bırakacağını açıklamasının ardından monarşi karşıtları sokaklara döküldü. Göstericiler, ülkedeki yönetim şeklinin referanduma götürülmesini talep etti.

03 Haziran 2014 11:56


İspanya'da binlerce kişi monarşinin kaldırılması için başta başkent Madrid olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri düzenledi. Madrid'de toplanan göstericiler, “İspanya, yarın cumhuriyet olacak!” sloganları attı. Göstericilerin taşıdığı afişlerden birinde de “Artık Kral yok, referandum!“ yazdığı görüldü.

Göstericiler ellerinde cumhuriyet bayrakları salladılar. 24 yaşındaki Paola Torija, ”Şimdi Cumhuriyet'i kurmak için iyi bir zaman olduğuna inanıyorum“ şeklinde konuştu.

Pazartesi günü düzenlenen gösterileri özellikle Sol ve Yeşiller partileri teşvik etmişti.

Polis, olayların büyüyeceği endişesiyle akşam saatlerinde Saray'a ulaşımı engelledi.

Juan Carlos, pazartesi günü tahtı bırakmak istediğini açıklamıştı. Hükümetin şimdi tepkilere rağmen İspanya tahtının 46 yaşındaki Prens Felipe'ye geçmesini sağlayacak adımları atması gerekiyor. Ülkede Bakanlar Kurulu, gün içinde acilen toplanarak Kral'ın tahttan feragatını onaylayacak ve kararı Meclis'e gönderecek. Meclis'ten mutlak çoğunlukla kabul edildikten sonra Senato'ya havale edilecek. Juan Carlos'un tahtı bırakma kararı, burada da onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sürecin en fazla 10 günde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KralıMadridKralPaola TorijaCumhuriyetSolYeşillerSarayCarlosPrens FelipeBakanlar KuruluMeclisSenatoSürecinWelle Türkçe AFP/AA BS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24