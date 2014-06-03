İspanyollar ‘Cumhuriyet’ istiyor



İspanya'da binlerce kişi monarşinin kaldırılması için başta başkent Madrid olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri düzenledi. Madrid'de toplanan göstericiler, “İspanya, yarın cumhuriyet olacak!” sloganları attı. Göstericilerin taşıdığı afişlerden birinde de “Artık Kral yok, referandum!“ yazdığı görüldü.

Göstericiler ellerinde cumhuriyet bayrakları salladılar. 24 yaşındaki Paola Torija, ”Şimdi Cumhuriyet'i kurmak için iyi bir zaman olduğuna inanıyorum“ şeklinde konuştu.

Pazartesi günü düzenlenen gösterileri özellikle Sol ve Yeşiller partileri teşvik etmişti.

Polis, olayların büyüyeceği endişesiyle akşam saatlerinde Saray'a ulaşımı engelledi.

Juan Carlos, pazartesi günü tahtı bırakmak istediğini açıklamıştı. Hükümetin şimdi tepkilere rağmen İspanya tahtının 46 yaşındaki Prens Felipe'ye geçmesini sağlayacak adımları atması gerekiyor. Ülkede Bakanlar Kurulu, gün içinde acilen toplanarak Kral'ın tahttan feragatını onaylayacak ve kararı Meclis'e gönderecek. Meclis'ten mutlak çoğunlukla kabul edildikten sonra Senato'ya havale edilecek. Juan Carlos'un tahtı bırakma kararı, burada da onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sürecin en fazla 10 günde tamamlanacağı tahmin ediliyor.