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Spor

İSPANYOL VE PORTEKİZ BASININDAN QUARESMA'YA ÖVGÜ MADRİD (A.A)

18 Ağustos 2010 16:38

-İSPANYOL VE PORTEKİZ BASININDAN QUARESMA'YA ÖVGÜ MADRİD (A.A) - 18.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Ricardo Quaresma'ya, İspanyol ve Portekiz basını övgü yağdırdı. Guti'nin transferi ve teknik direktörün Bernard Schuster olmasıyla Beşiktaş'a olan ilgisi artan İspanyol basını, Beşiktaş-HJK Helsinki maçına geniş yer ayırdı. AS ve Marca gazeteleri, ilk kez İnönü Stadı'nda sahaya çıkan Guti'ye siyah-beyazlı taraftarların çok büyük sevgi gösterdiğini vurguladı.  "20 binden fazla taraftar (Guti) diye bağırarak, tezahürat etti" diyen Marca, "Guti'nin verdiği pas sonrasında Quaresma'nın çok güzel bir şutla topu kalecinin ellerinin arasından ağlara gönderdiğini" yazdı. AS gazetesi de Guti'nin iyi bir maç çıkartarak şimdiden Beşiktaş'ın bu yılki önemli bir silahı olduğunu gösterdiğini, ancak Helsinki karşısındaki baş aktörün Quaresma olduğunu kaydetti.  İspanyol spor gazeteleri, birçok kez Türk takımları için kullandığı "Osmanlı takımı" ifadesini Beşiktaş'a da kullanarak, sahada 90 dakika üstün oynayan Beşiktaş'ın önemli bir avantaj elde ettiğini vurguladı. Öte yandan, Portekiz spor gazeteleri Record ve Abola da Quaresma'nın 25 metreden sert vuruşuyla çok güzel bir gol attığını ve 88. dakikada oyundan alınırken taraftardan büyük alkış aldığını yazdı. 

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