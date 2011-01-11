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Dünya

İspanyol TV'si boğa güreşini yasakladı

RTVE'nin boğa güreşi yayınlarını program akışından çıkarması matadorların ve boğa güreşi hayranlarının tepkisini çekti.

11 Ocak 2011 02:00

T24- İspanyol devlet televizyonu RTVE'nin canlı boğa güreşi yayınlarını program akışından çıkarması matadorların ve boğa güreşi hayranlarının tepkisini çekti.

Devlet televizyonu boğa güreşlerini yayınlamama gerekçesini ise "çocukların televizyon seyrettiği saatlerde şiddete maruz kalmalarını önlemek" olarak açıklıyor.

RTVE, boğa güreşlerinin gündüz saatlerinde yapılması sebebiyle, televizyon yayınlarının genellikle çocukların uyanık olduğu saatlerle çakıştığını söylüyor.

Bu arada RTVE düşük izleyici rakamları ve yüksek yayın maliyetleri sebebiyle, son aylarda boğa güreşi yayınlarına herhnagi bir kanalında yer vermemişti.

Yeni karakla RTVE boğa güreşi yayınlarıyla tüm ilişkisini kesmiş oldu.


Tartışmalı gelenek


Yüzlerce yıllık bu gelenek, İspanya'nın bazı bölgelerinde oldukça popüler.

Hatta bazı İspanyollar içi boğa güreşi ülkenin milli sporu ve gurur kaynağı.

Ülkenin bazı özerk bölgelerinde ise boğa güreşleri düzenlenmesi yasak.

Kanarya Adaları'nda 1991'den beri, İspanya'nın doğusundaki Katalunya'da da geçen seneden bu yana boğa güreşi gösterileri yasak.

İspanya'daki boğa güreşi karşıtı grupların temel hareket noktası ise hayvanların şiddete maruz kalması.

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