İspanyol turiste hesap kazığı

T24 - İspanyol öğretim görevlisi turist bir duble rakı içtiği halde 2 bin 200 lira hesap ödemek zorunda kaldı.



Eğlenmek için İstanbul Şişli’deki bir bara giden İspanyol öğretim görevlisi turist bir duble rakı içtiği halde 2 bin 200 lira hesap ödemek zorunda kaldığı gerekçesiyle işletmecilerden şikâyetçi oldu.



İstanbul’da turistlere bar ve eğlence kulüplerinde kurulan “fahiş hesap” tuzağının son kurbanı İspanyol öğretim üyesi Fraguela Rodriguez oldu. İddiaya göre Galata Köprüsü’ne giden Rodriguez’in yanına kimliği belirsiz bir adam geldi. İngilizce konuşan adam Rodriguez’e “İyi bir bar biliyorum, eğlenmek ister misin?” diye sordu. Bunun üzerine Rodriguez adamla birlikte Şişli’deki bir bara gitti. Kısa süre sonra Rodriguez’in masasına Sevinç K. (31) ve Moldova uyruklu Rodica R. (38) oturdu. İspanyol turist, iki kadınla sohbet etti ve bir kadeh rakı içtikten sonra kaldığı oteline geri dönmek istedi.

İlk hesap 4 bin 750 lira



Hesabı isteyen Rodriguez’e tam 4 bin 750 TL hesap çıkartıldı. İki kadının hesabının da dahil edilerek fahiş bir fiyat istendiğini öne süren turist itiraz edince hesap 2 bin 200 TL’ye çekildi. Rodriguez, bir kadeh rakı içtiğini söylese de kredi kartını bar çalışanlarına vermek zorunda kaldı.

Parasını geri alamadı



Hesabından 2 bin 200 TL çekilen İspanyol turist, bar çıkışı polise başvurup şikâyetçi oldu. Turistten zorla para aldığı öne sürülen bar sahibi İlhamettin G. (47), Orhan B. (53) ve ATM’den para çeken garson İsmet M. (29) gözaltına alındı. Haklarında “yağma” suçundan yasal işlem yapılan 3 şüpheli, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Parasını geri alamayan İspanyol turist ülkesine geri döndü. Bar işletmecileri ise suçlamaları reddetti. İspanyol turistin şampanya açtırıp sabaha kadar eğlendiğini öne süren işletmeciler, “Kadınlara sarkıntılık edip oteline davet etti. Biz de onu dışarıya çıkarttık. Bankamatiğe gidip para getirdi, hesabı ödedi” dedi.

Engin Belli / Habertürk

