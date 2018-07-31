İspanyol taksiciler Uber ve benzer şirketleri protesto için yol kapattı

İspanya genelinde taksi şoförleri, Uber ve benzeri uygulamalarla çalışan araçların sayılarının kısıtlanması amacıyla grev ve yol kesme eylemi yapıyor. Bazıları günlerdir kamp yapan grevci taksi şoförleri, uygulamaların geçim kaynaklarını ve yüzbinlerce kişinin işini tehdit ettiğini söylüyor.

Taksiciler, başkent Madrid ve Barcelona'da araçlarını park edip, trafiği kapattılar. Hükümetin, Uber ve benzeri uygulamaların yetkilileriyle bugün bir toplantısı yapması bekleniyor. Taksi sendikaları, her 30 taksiye karşılık bir akıllı telefonla çağrılan araca izin verilmesini öngören yasanın uygulanmasını talep ediyor. Sendika temsilcilerinin yayımladığı açıklamada, "Uber ve Cabify, sektörün yaşamını ve 130 bin kişinin işini tehdit ediyor" ifadesi kullanıldı.

Destek de görüyor, tepki de

Grev, Madrid hükümetinin Katalan yönetiminin akıllı telefon uygulamalarıyla çalışan araçların sayısını kısıtlama kararını temyize götürmesinden sonra, geçen Çarşamba günü başlamıştı. Madrid, Valencia, Bilbao ve Seville kentlerinde de benzer eylemler yapıldı.

Twitter'da da "HuelgaTaxis-Taksigrevi" etiketiyle en çok konuşulan başlıklardan biri olan eylemde etiketle beraber çok sayıda fotoğraf paylaşıldı. Bazı Twitter kullanıcıları greve destek verirken, bazı kullanıcılar da, taksicilerin Uber ve benzeri uygulamaları tehdit değil, fırsat olarak görmeleri gerektiğini belirtti.