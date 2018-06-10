İspanyol Sara'nın bisikletle dünya turunda 9'uncu durak Türkiye

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- İSPANYOL Sara Lago (25), ülkesinde üniversiteyi bitirdikten sonra hayali olan bisikletle dünya turu için yola çıktı, 9 ayda 9 ülke geçerek Türkiye\'ye ulaştı. 2,5 aydır Türkiye\'yi bisikleti ile turlayan genç kız, buluştuğu hemşire Yasenia Nomadic (31) ile Karadeniz\'e geldi. Türkiye turunda evlerde misafir edildiklerini, yollarda kendilerine ikramlarda bulunulduğunu anlatan ikili, Türklerin misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi.

İspanyol Sara Loga, ülkesinde biyoloji mühendisliği okuduğu üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, bisikletle dünya turu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. İspanya\'dan geçen yıl eylül ayında bisikletiyle yola çıkan Sara Loga, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Bulgaristan\'ı geçerek 2,5 ay önce Türkiye\'ye geldi. Trakya, Marmara, Ege ve İç Anadolu\'yu bisikletle dolaşan Sara, Türkiye\'de buluştuğu arkadaşı hemşire Yasenia Nomadic (31) ile Karadeniz\'e ulaştı. Karadeniz sahili boyunca illeri gezen ikili, Rize\'de mola verdi. Yol boyunca kamp kuran, çadırda kalan Loga ve Nomadic, yağmurlu havalarda ise davet edildikleri evlerde misafir oldu, yollarda kendilerine ikramlarda bulunuldu. İki arkadaş Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi.

\'YOLCULUĞUMUN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLMİYORUM\'

En büyük hayalinin bisikletle dünya turu yapmak olduğunu belirten Sara Loga, \"Üniversite bitince tek başıma yola çıktım. 9 ülkeyi geçtim, Türkiye\'ye geldim. Arkadaşım ile İzmir’de buluştum. O da benim gibi İspanya’dan yola çıkmıştı. Şimdi beraber turumuza devam ediyoruz. Yolculuğun tam olarak ne zaman biteceğini bilmiyorum. Henüz böyle bir karar vermedim. 10’uncu ülkedeyim. Sevdiğimiz bir gezi olduğu için çok zevk alıyoruz. Bazen evlere misafir oluyoruz, bazen ise kamp yapıyoruz\" dedi.

Yasenia Nomadic ise 2 aydır Türkiye’de olduğunu belirterek insanların ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi. Nomandic, \"Türkiye turunda Sivas yakınlarından geçerken birden yağmur ve dolu başladı. Yağmurun şiddetinden sığınacak yer arıyorduk. Dağın ortasında bir yoldan geçiyorduk. Önümüze bir tek ev çıktı. Gidip kapıyı çaldık. Kapıyı açan kişi bize hiç soru sormadan ‘gelin gelin’ diye seslendi ve bizi içeri alıp misafir ettiler. Bu çok enteresan bir olaydı\" ifadelerinde bulundu.

Rize’de karşılaştığı iki turisti karşılayan bisiklet sporcusu Fatma Demir de \"Burada çok yabancı turistin bisikletleri ile geçtiğini görüyorum. Ben de eşimle bisiklet tutkumuzu yaşamaya devam ediyoruz. Geçen bisikletçilerle sohbet edip, onları misafir ediyoruz\" diyerek sahil yolu güzergahına bisiklet yollarının yapılmasını istedi.



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