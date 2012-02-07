-İspanyol ressam ve heykeltraş Tapies öldü MADRİD (A.A) - 07.02.2012 - Çağdaş sanatın önemli isimlerinden İspanyol ressam ve heykeltraş Antoni Tapies 88 yaşında hayatını kaybetti. Tapies'in doğduğu yer olan Katalonya bölgesi hkümetinden yapılan açıklamada, ünlü ressamın dün akşam Barselona kentinde öldüğü belirtilerek, Tapies'in 2007'den beri sağlık durumunun iyi olmadığı kaydedildi. Tapise, İspanya'da 20. yüzyılın ikinci yarısında soyut ve avant-garde sanatın önemli temsilcilerinden biriydi. 13 Aralık 1923'te Barselona'da doğan Katalan ressam, heykeltraş ve sanat kuramcısı Tapies, 1943'te Barselona Üniversitesi'nde hukuk öğrenimine başladı. Ancak üç yıl sonra bütün zamanını resme ayırabilmek için okulu bıraktı. Sanatçı olarak kendi kendini yetiştirdi ve 1948'de Barselona'da gerçeküstücü sanatçı ve yazarların katıldığı ve şair Joan Brossa'nın kurucusu ve lideri olduğu Dau al Set (Yedili Zar) adlı gerçeküstücü ve dadaist grubun kuruluşuna katıldı, 1950'de Barselona'da ilk kişisel sergisini açtı. 1950'lerin başlarında Paris'ta yaşayan Tapies, burada Max Ernst'in Doğal Tarih adını taşıyan frotaj serisine karşılık aynı adı taşıyan ama sosyal içeriğe sahip bir resim serisi düzenledi. Tapies, daha sonra Fransız resminin etkisiyle soyut sanata yöneldi. Zamanla gerçeküstücü imgelerden uzaklaştı ve 1955'te kalın bir boya hamuruyla (impasto) çalışmaya başladı. Soyut dışavurumucu resimleri anımsatan bu yapıtlarıyla ünü ülkesinin dışına da yayıldı. Sonraki yapıtlarında kova, ayna ve ipek çorap gibi gerçek nesnelerle çalışma masası gibi daha büyük nesneleri bir araya getirmeye başladı. "Samanlı Masa" adlı yapıtında gerçek bir masayı tual olarak kullandı.