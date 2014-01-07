İspanyol Prensese yolsuzluk soruşturması

İspanya Kralı Juan Carlos'un en küçük kızı Prenses Cristina Urdangarin, Majorca Adası'ndaki bir mahkeme tarafından vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ifade vermeye çağırıldı. 48 yaşındaki İnfanta Cristina, Kral Carlos'un zanlı olarak mahkemede ifade verecek ilk birinci dereceden yakını olacak.

Prenses Cristina'nın soruşturmadaki resmi şüphelilerden biri olduğu ve 8 Mart'ta mahkemeye çıkacağı belirtildi. Cristina'nın adı, kamu fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma altında olan eşi Inaki Urdangarin'in iş anlaşmalarında geçiyor.

BBC Türkçe'nin El Pais gazetesine dayandırdığı habere göre, Palma de Majorca'daki mahkemenin yargıcı Jose Castro'nun Prenses Cristina'yı Aizoon adlı şirkette eşiyle yaptığı ortaklıkla ilgili sorgulamak istediği belirtildi.

Geçen yıl yönettiği yardım vakfına verilen milyonlarca euroluk kamu parasını kötüye kullandığı iddialarının ardından Urdangarin'e ait gayrimenkullere el konulmuştu.

Aynı zamanda Palma Dükü olan Urdangarin suçlamaları reddediyor ve şu ana dek kendisine resmen herhangi bir suçlama yöneltilmedi. İnfanta Cristina, Kral Juan Carlos'un ortanca çocuğu. Prenses Cristina'nın ablası İnfanta Elena, küçük kardeşiyse Veliaht Prens Felipe.

Yargıç Castro, Yolsuzluklarla Mücadele Savcısı Pedro Horrach'ın, kocasıyla ilgili iddialarla ilişkilendirecek kanıt olmadığı gerekçesiyle dile getirdiği itiraza karşın prensese ifade celbini yollattı.

Mahkeme geçen yıl da Prenses Cristina'yı ifadeye çağırmış, ancak daha sonra bu celp iptal edilmişti.

Geçen yılkı celp, eşinin o dönem başkanlığını yaptığı kâr amacı gütmeyen Noos Enstitüsü'yle hakkındaki iddialarla ilgiliydi. Kuruluşta milyonlarca Euro kamu parasının kötüye kullanıldığı iddia ediliyordu.

İddialara konu olan olayların 2004 ve Palma Dükü'nün enstitü başkanlığından istifa ettiği 2006 yıllarında yaşandığı belirtiliyor.

'Herkes için adalet'

El Pais'e göre, Yargıç Castro Prenses Cristina'yı iki nedenden sorgulamak istiyor. Birincisi Prensesle ilgili şüpheleri gidermek ve "adaletin herkes için aynı olduğu" prensibini pekiştirmek

Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada ailenin "adli kararlara mümkün olan en büyük saygıyı" göstereceği kaydedildi.

Soruşturmalar bir dönem İspanya'nın en saygı gören ismi olan 76 yaşındaki Kral Juan Carlos'un imajına büyük darbe vurdu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre İspanyolların yüzde 62'si 1975'te tahta oturan Juan Carlos'un tahttan inmesini istiyor. Genel olarak monarşiye destekse yarıdan az.

Ancak aynı araştırmada Veliaht Prens Felipe'nin tahta geçmesi durumunda çoğunluğun desteğini alacağını ve kraliyet ailesinin prestijini arttırabileceği sonucuna da varılıyor.