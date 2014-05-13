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Dünya
Deutsche Welle

İspanyol kadın politikacı Isabel Carrasco öldürüldü

İspanya'da 59 yaşındaki muhafazakar kadın politikacı Isabel Carrasco, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü.

13 Mayıs 2014 13:43


Cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadın ve kızı göz altına alındı. İktidardaki Halk Partisi'ne (PP) mensup Carrasco, Leon Bölge Meclisi Başkanlığını yapıyordu.

İlk bilgilere göre olay siyasi motife sahip değil. Isabel Carrasco'yu vuran kadının kızının Leon belediyesinde mühendis olarak çalıştığına dikkat çeken İspanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, cinayetin intikam amaçlı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

PP ve muhalefetteki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yönetimleri, gelişme üzerine 25 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için planlanan mitinglerin iptal edildiğini duyurdu.

Isabel Carrasco, 1995 – 2003 yılları arasında Kastilya-Leon bölgesinde ekonomi ve maliye bakanlığında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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