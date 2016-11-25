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Yaşam

İspanyol iş adamı hemşehrilerini milyoner yaptı

İspanya'daki Cerezales del Condado köyünde yaşayan 80 kişi bir anda dolar milyoneri oldu

25 Kasım 2016 21:24

Corona biralarının sahibi İspanyol milyarder Antonio Fernandez Rodriguez ölünce servetini hemşehrilerine bağışladı. Fernandez doğup büyüdüğü köyde yaşayan herkese kişi başı 2 milyon dolar miras bıraktı.

Ağustosta 98 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Corona biralarını üreten Grupo Modelo şirketinin kurucusu İspanyol iş adamı Antonio Fernandez Rodriguez mirasını hemşehrilerine bağışladı. Köyde yaşayan 80 kişinin her birine 2.49 milyon dolar miras kaldı. Yerel basına konuşan bar sahibi Maximino Sançez "Hiç bu kadar paraya sahip olmamıştık. Antonio olmasa ne yapardık bilmiyorum" dedi. 
 

14 yaşında yoksulluktan okulu bıraktı



 Cerezales del Condado köyünde doğan Fernandez yoksul bir aileden geliyordu.

13 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olan Fernandez ailesinin okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle 14 yaşındayken okulu bıraktı.

Meksika'ya göç eden Fernandez, 32 yaşında Grupo Modelo şirketinin CEO'su oldu. Ürettikleri Corona marka birayı Meksika'nın en popüler birası haline getirerek büyük başarı sağladı. İspanya kralı Juan Carlos tarafından bedensel engelli çocuklar için yaptığı çalışmalarla onur nişanına da layık görülen Fernandez, 2009 yılında köyü adına bir vakıf kurarak bölgedeki halkın yaşam kalitesini yükseltmek için çabaladı. Fernandez bu vakıfta çalışan 300 kişiye de servetinin bir kısmını bıraktı.

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