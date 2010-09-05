-İSPANYOL HÜKÜMETİ ATEŞKES İLANINA TEMKİNLİ MADRİD (A.A) - 05.09.2010 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı ETA örgütünün bugün ateşkes ilan ettiği haberleri, İspanyol hükümeti tarafından "temkinli" karşılandı. İspanya'da iktidarda bulunan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, ETA'nın geçmişte ilan ettiği birçok ateşkese uymadığı hatırlatılarak, temkinli olunması gerektiği vurgulandı. PSOE yetkilileri "İleri bir adım, ancak her zaman temkinli olunmalı" derken, PP'den de "ETA'nın ilan ettiği ateşkesler maalesef hep aynı sonuçlanmıştır ve İspanyol halkı için kötü tecrübeler olmuştur. Biz, ETA'dan ateşkes değil tamamen silah bırakmasını istiyoruz" şeklinde bir açıklama geldi. BBC, AB terör örgütleri listesinde bulunan ve 2009 temmuz ayından bu yana herhangi bir saldırı düzenlemeyen ETA'nın, bugün gönderilen bir video kasette "silahlı eylemlerde bulunmayacağını" açıkladığını duyurmuştu. Video kasette, yüzleri kapalı olarak kamera karşısına geçerek yazılı bir metni okuyan biri kadın toplam 3 ETA üyesi, "Basklı siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerine sorumlu hareket etmeleri" çağrısında bulundu. Belli bir süre belirtilmeyen ateşkesin "halk olarak kararlı adımlar atılması ve sözün halka verilmesini sağlayacak bir demokratikleşme sürecine ulaşılması için" ilan edildiği savunulan ETA açıklamasında, "çatışmaları sona erdirecek gerçek bir çözüm kapısı açılmasında, Bask halkının haklarının tanınması ve garanti altına alınması gerektiği" ileri sürüldü. ETA'nın siyasi kolu olan ve kapatılan Batasuna partisi ile Bask milliyetçiliğini savunan bazı kesimler, uzun zamandır örgüte ateşkes ilan etmesi yolunda çağrılar yapıyordu.