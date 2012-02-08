-İspanyol havayolu şirketi Air Nostrum, 2 yıllığına iş durdurdu MADRİD (A.A) - 07.02.2012 - İspanyol havayolu şirketlerinden Air Nostrum, 2 yıl boyunca çalışanlarının iş akdinin feshedilmesi için başvuruda bulundu. İspanyol havayolları İberia'ya bağlı olan Air Nostrum, mevcut ekonomik krizden dolayı uğradığı zararı ve yakıt ücretlerinin pahalılığını gerekçe göstererek, bin 800 kadar çalışanının 2 yıllık iş akdinin feshedilmesi için gerekli yasal başvuruyu yaptı. Valencia merkezli olan Air Nostrum'da işçiler ile işveren arasında görüşmelerin hemen başlatılacağı, anlaşma sağlanamaması halinde son kararı Çalışma Bakanlığının vereceği bildirildi. -Spanair mağdurları, Ryanair başkanını protesto etti- Bu arada, diğer bir İspanyol havayolu Spanair'in iflasından dolayı mağdur durumda kalan çalışanların gösterileri devam ediyor. Spanair'in çekilmesiyle İspanyol havaalanlarındaki boşluğu doldurmak için ucuz tarifeli uçuşlar yapan İrlanda havayolları Ryanair, İspanya'daki destinasyonlarına yeni uçuş ekledi. Ryanair'in başkanı Michael O'Leary, İspanya'daki yeni uçuşlarının tanıtımını Bilbao kentindeki havaalanında yaparken, basın toplantısı olaylı geçti. Spanair'in Bilbao'daki çalışanları, şirketlerinin iflasından dolayı yaşadıkları zorlukları ortaya koymak için 9 gündür kendilerini havaalanına kapatırken, zafer işareti yapıp fotoğrafçılara poz veren Ryanair Başkanı O'Leary'i protesto ederek, basın toplantısını engellemeye çalıştı. O'Leary, polis koruması altında havaalanından ayrılabildi.