-İSPANYOL FUTBOLCULAR ''KAHRAMAN'' GİBİ KARŞILANACAK MADRİD (A.A) - 09.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda pazar günü Hollanda'ya karşı final oynayacak İspanya Milli Takımı, sonuç ne olursa olsun ülkelerinde kahramanlar gibi karşılanacak. İspanya Milli Takımı'nın ülkeye dönüş ve kutlama programı belli olurken, takımın pazartesi günü öğleden sonra Madrid'e varması planlanıyor. İspanya Futbol Federasyonu'ndan açıklanan program gereği 12 Temmuz pazartesi günü yerel saat ile 19.00'da Madrid'deki Başbakanlık Konutu'na gidecek olan milli takım kafilesi, burada Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından kabul edilecek. Daha sonra üstü açık otobüse bindirilecek İspanyol milli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık 2 saatlik büyük bir kent turu yapacaklar ve kutlamalar Manzanares nehrinin kıyısına kurulacak alanda son bulacak. Bu arada pazar günkü final maçının izlenmesi için İspanya'nın birçok kentindeki önemli meydanlarda dev ekran televizyonlar konulacak. Madridliler şimdiye kadar Dünya Kupası'nı Santiago Bernabeu Stadı'nın çevresinde kurulan dev ekranlarda izlese de, final dolayısıyla bu dev ekranlar kentin merkezindeki Cibeles ve Colon meydanlarının bulunduğu bulvarlara kurulacak. 100 binden fazla kişinin bu meydanlarda İspanya-Hollanda maçını izlemesi bekleniyor. Öte yandan İspanya'nın Hollanda'ya karşı finali kazanıp tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanması halinde 11 Temmuz tarihinin ülkede ulusal bayram ilan edilmesi için öneriler ortaya atılması da dikkat çekti.