İspanyol diktatör Franco'nun son heykeli de yıkıldı

İspanya'nın kuzeybatı Afrika'daki özerk şehri Melilla'da diktatör General Francisco Franco'nun son heykeli de yıkıldı.
İspanya'da 2007 yılında çıkarılan Tarihi Bellek yasasına bağlı olarak 40 yıl boyunca İspanya'yı yöneten diktatör Franco'ya ait son heykeli de Kuzeybatı Afrika'da bulunan özerk Melila şehrinde yıkıldı.
Franco'nun 1978'deki ölümünden 3 sene sonra dikilen heykel, Kuzey Afrika'daki Berberi kabileleriyle İspanya arasında 1920'lerde gerçekleşen Rif Savaşı anısına dikilmişti.
Belediye işçileri, tuğla bir platform üzerine kurulu heykeli vinç ve kırıcı matkap yardımıyla sökerek kamyonete yükledi.