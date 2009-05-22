İspanyol bebekte domuz gribi yok

Sağlık Bakanlığı, Ankara'da İspanyol bir bebeğe yapılan laboratuvar testleri sonucunda "domuz gribi" virüsüne rastlanmadığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, H1N1 virüsü (domuz gribi) taşıdığı şüphesiyle Dr. Sami Ulus Kadın ve Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde müşahede altında tutulan 11 aylık İspanyol bebeğe ilgili laboratuvar testlerinin yapıldığını ve İnfluenza A H1N1 virüsü tespit edilmediği bildirildi.



Sonucu negatif çıkan vakada risk ortadan kalktığı için hastanın taburcu işleminin gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, "Basında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinin acil servisinde bekleyen hastaların başka bölümlere taşındıklarına dair yer alan haberler doğru değildir" denildi.



(AA)

