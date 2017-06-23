İspanyol basınından Pepe - Beşiktaş yorumu

Real Madrid’le sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunan ve talipleri arasında en şanslı kulübün Beşiktaş olduğu söylenen yıldız oyuncu Pepe ile ilgili İspanyol basınından da yorumlar geldi. Pepe’nin transfer olasılıklarını değerlendiren İspanyol AS Gazetesi, başta Paris Saint Germain ve Premier Lig ekipleri olmak üzere çok sayıda teklif alan Portekizli yıldızın Beşiktaş’ı tercih edebileceğini yazdı.

Portekiz Milli Takımı'nda

Şu anda Rusya’da devam eden FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nın kadrosunda bulunan Pepe’nin menajerleri aracılığıyla yürütülen görüşmelerde önceliğinin Şampiyonlar Ligi ve ilk 11’de oynama garantisi olduğu vurgulandı.

Şampiyonlar Ligi önemli etken

Bu koşullarda hem Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından direkt katılacak olan, hem de ilk 11’de sürekli oynama ihtimali yüksek bulunan Beşiktaş’ın tercih nedeni olabileceği belirtildi. Gazete, Pepe için en önemli taliplerden biri olan Paris Saint Germain’de Portekizli yıldızın Thiago Silva ve Marquinhos'un varlığında yedek bekleyebileceğini de yazdı. Şu anda Avrupa futbolunun en önemli stoperlerinden biri olarak gösterilen 34 yaşındaki yıldızın nihai kararını FIFA Konfederasyonlar Kupası’ndaki maçlarının tamamlanmasından sonra vereceği de iddia edildi.