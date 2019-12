-İSPANYOL BASININDAN MESUT ÖZİL'E ÖVGÜ MADRİD (A.A) - 20.10.2010 - Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Milan'ı 2-0 yenen Real Madrid sahaya koyduğu futbolla İspanyol basınından beğeni toplarken, övgüler Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Angel Di Maria ve teknik direktör Jose Mourinho'ya gitti. Marca gazetesi, ''Bir beyefendi takım, defensta mükemmel, hücumda durdurulamaz ve ortasahada üstün'' ifadesini başlığına çıkardı. ''Olağanüstü hazine gençlik, enerji dolu Madrid, yaşlı bir Milan'ı devirdi'' diyen AS gazetesi de Real Madrid'in ilk 14 dakikada İtalyan takımının işini bitirdiğini yazdı. Diğer İspanyol gazetelerinde ise maçla ilgili şu başlıklar atıldı: ''El Pais 'Madrid, turboya geçiyor', El Mundo 'Madrid, defanstaki hataları sonrasında 2 dakikada Milan'ın cezasını kesiyor', ABC 'Daha aç bir Madrid, Milan'ı yıkıyor'.'' Bu arada, maç sonrasında yapılan basın toplantısında konuşan Real Madrid'in teknik direktörü Mourinho, ''Cumartesi gecesi 10'da maç oynamamıza rağmen fizik gücü olarak mükemmeldik. Milan büyük bir takım, kötü değildi ancak Madrid'in bu maça hazırlanması için fazla zamanı olmamasına rağmen çok iyiydi. Kazandık çünkü heyecan verecek şekilde oynadık'' dedi. Mourinho, takımın iyi oynadığı anda bir teknik direktör olarak rahat olduğunu ve değişiklik yapmaya gerek olmadığını ifade ederek, ''Marcelo, Özil veya Di Maria gibi çocuklar, Pirlo, Gattuso veya Ronaldinho gibi süper adamlara karşı oynadılar ve her anda duygusal kontrolu ellerinde tuttular. Fizik ve kafa olarak sahada çok iyi bir cevap verdik. Çok iyi bir maç çıkardık, memnunum'' değerlendirmesini yaptı. Öte yandan, Real Madrid'in 2. golünü atan ve takımının birçok atağını organize eden isim olan Mesut Özil, İspanyol basınından büyük övgü aldı. ''Özil bir joker'' diye yazan Marca gazetesi, ''Her geçen maçta takıma çok daha entegre olmuş ve başaktörlüğü eline almaya başlamış gözüküyor. Topla buluştuğu anda sabit bir tehlike haline dönüşüyor. Topsuz alanda da çalışıyor ve bu ona artı bir değer katıyor. Özil'i, Real Madrid ile 30. maçına çıktığı gün dünya çapında bir yıldız olarak görebiliriz'' ifadelerini kullandı. Mesut'un Real Madrid'de herşeyi çok hızlı öğrendiğini kaydeden AS gazetesi de, ''Özil, halen Real Madrid için dışarıdan yama yapılmış bir futbolcu olarak gözüküyor. Ama şurası kesin ki Madrid onunla daha iyi. Özil her zaman oyunun bir adım önünde. Mourinho'nun oluşturduğu ofensif oyun sistemine çok iyi karıştı. Özil, Madrid için çok iyi bir haber ama Kaka va Sergio Canales için değil!'' yorumunu yaptı.