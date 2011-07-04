-İSPANYOL BASININDAN "SANTOS" İDDİASI MADRİD (A.A) - 04.07.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, FC Barcelona'nın Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Andre Santos ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, uzun süredir Santos'u takip ettiği belirtilen FC Barcelona'nın, futbolcunun, Amerika Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'ndaki performansını da yakından izlediği belirtildi. Gazete, FC Barcelona'nın, Santos için Fenerbahçe'ye ilk bonservis fiyatını sorduğunda 16 milyon avro cevabını aldığı ancak ikinci gidişinde fiyatın 13 milyon avroya indiğini öne sürerken, ''Santos'un, Amerika Kupası'ndaki verimine göre fiyatı değişecek. Artabilir, azalabilir ya da bu fiyatta kalabilir'' denildi. Katalan kulübünün yöneticilerinden Andoni Zubizarretta'nın, Santos'un defansın ortasında da oynayabileceğini düşündüğü, bu yüzden 31 yaşındaki Abidal'a alternatif olarak en iyi ismin Andre Santos olduğunu savundu.