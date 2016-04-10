İspanyol basınında Arda Turan'a ağır eleştiriler: Çok başarısız, Çin’e satılabilir!

İspanyol basını, 6 aylık aranın ardından La Liga'nın ikinci yarısında Barcelona forması giymeye başlayan Arda Turan' a, son haftalardaki performansı nedeniyle ağır eleştiriler yöneltiyor.

Bazı haberlerde, Arda Turan’ın gelecek hafta cezalı duruma düşmesi ile ilgili "Çok şükür haftaya 11 kişiyiz" yorumu yapıldı. Barcelona'nın dün Real Sociedad'a 1-0 yenildiği maçtan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Turan ile ilgili Twitter’da 500 bine yakın takipçisi bulunan 'Barcastuff' adlı hesaptan ise "Çok başarısız, Çin’e satılabilir" tepkisi geldi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Katalan ekibinin geçen hafta El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 yenildiği maçın son 15 dakikasında görev yapan Arda, 'etkisiz futbolu sebebiyle' mağlubiyetin en temel sebeplerinden biri olarak gösterilmişti. İspanyol basınında Arda ile ilgili "Tanınmaz halde. Messi’yi övmekten başka bir işe yaramıyor. Barça mahallesinde kayboldu" gibi ağır yorumlar yapılmıştı.

Barcelona’nın dün Real Sociedad’a 1-0 yenildiği maçta ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu, dün de Twitter’da 'Barcastuf' hesabında Arda ile ilgili, "Arda cezalı duruma düştü Valencia’ya karşı yok" paylaşımı yaptı.

Bu paylaşımın altına kısa sürede birçok yorum yazan Barçalılar, "Teşekkürler Tanrım", “Çok şükür haftaya 11 kişi oynayacağız”, “Bu geceki tek iyi haber”, “O çöpe ihtiyacımız yok!”, “Barça için bu maçtaki en iyi şey” ve “Çok başarısız, Çin’e satılabilir” gibi çok sert eleştiriler yaptı.

La Liga’da yarış yeniden başladı

La Liga’da dün Arda’nın eleştiri yağmuruna tutulduğu maçta ligin gidişatı da tekrar şekillendi.

“Şampiyon” denilen Barça, El Clasico öncesi Villarreal’le 2-2 berabere kalmış ve sonrasında da Real Madrid’e 2-1 mağlup olmuştu.

Katalan ekibindeki kan kaybı dün de sürerken deplasmanda Real Sociedad’a 5. dakikada Oyarzabal’ın golüyle yenildi.