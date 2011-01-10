'İspanyol akbaba' Meriç'te bulundu

T24 - İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki 'casus akbaba' olayının tazeleğini korduğu bir zamanda, Meriç kıyısında yaralı bir akbaba bulundu.
Edirne'de, Meriç Nehri kıyısında kanadında ''İspanya'', ayağında ''K06'' yazan bilezik bulunan yaralı Kızıl Akbaba koruma altına alındı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:
Edirne Çevre ve Orman Müdürü Abdullah Bülbül, Meriç Nehri kıyısında bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan akbabanın koruma altına alındığını söyledi.
Bülbül, akbabanın tedavisinin yapıldığını ve aç karnının doyurulduğunu ifade etti.
Bülbül, şunları kaydetti: ''Akbabanın kanadındaki bilezikte 'İspanya'', ayağında ise ''K06'' yazısı bulunuyor. Üzerindeki yazılardan yola çıkarak nereye ait olduğunu tespit etmek için inceleme başlattık. Konuyu Çevre ve Orman Bakanlığımıza da bildirdik. Araştırmalar sürüyor.''
Edirne Belediyesi veterineri Mehmet Rodoplu da akbabanın iki kanadında da saçma yarası bulunduğunu belirtti. Akbabanın tedavisine başladıklarını anlatan Rodoplu, ''Bu yaralar bir hafta içinde iyileşir. Özel bir çiftlikte yetiştirilmiş olabilir'' dedi.