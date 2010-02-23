İspanya'yla 5 yıllık çok girişli vize mutabakatı

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3. zirve Brezilya'da

'Büyütelecek bir şey değil'

İspanya temaslarını sürdüren Başbakan Erdoğan, Cordoba'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.2. İspanya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinde ne gibi somut adımların atıldığına ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan Erdoğan, zirveye 10 bakanla katıldığını anımsattı.Erdoğan, gerek heyetlerarası gerekse karşılıklı olarak yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:''Bizim için çok çok önemli olan vize konusunda özellikle işadamlarımıza beş yıl içinde çok girişli vize konusunda aramızda mutabakat sağladık. Sadece işadamlarımız istifade etmeyecek, akademisyenlerimizin istifade etme imkanı olacak. Bunun yanında sanatçılarımızın istifade etme imkanı olacak. Bunun yanında Erasmus ile ilgili öğrencilerimizin istifade etme imkanı olacak. Bu konuda mutabakatımız oldu. Bir diğer yandan aramızda özellikle biliyorsunuz bizde 360-370 civarında biliyorsunuz İspanyol girişimci var. Bizim, İspanya'da 70 kadar girişimcimiz var. Müşterek olarak 3. ülkelerde yatırımlara girme imkanı olacak. Bu konuda güzel gelişmeler var. Özellikle enerji sektörüne yönelik attığımız adımlar var. gerek rüzgar enerjisinde, gerekse güneş enerjisinde hatta hatta nükleer enerjiyi takip ettiklerini, edeceklerini söylediler. Bunun dışında ulaşımla alakalı olarak karşılıklı görüşmeler yapıldı.''Sağlık sektöründe de yine müşterek bazı adımların karşılıklı olarak atılması hususunda mutabakatı olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:''Daha sonra zaten bu mutabakat metni de arkadaşlarımızın arasında olgunlaştırılıp ayrıca açıklanacak.Çok çok verimli ikinci bir zirve gerçekleştirilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte, yakın süreli olarak arkadaşlarımızın biraraya gelmeleri söz konusu. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Tabii hepsinden öte Medeniyetler İttifakı içerisindeki birlikteliğimiz çok önemli. Bildiğiniz gibi 28-29 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da Rio De Jenerio'da üçüncü zirveyi yapacağız. Orada tekrar birarada olacağız. Bu konuda da hemfikiriz. Dayanışma içindeyiz. Şu anda 115 ülkenin desteğine sahip bir Medeniyetler İttifakı girişimimiz var. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bunu devam ettireceğiz.''Bir gazetecinin, ''Dün tatsız bir olay yaşandı. Bir protesto girişimi oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Erdoğan, ''Arkadaşlar bunlar doğal şeyler. Bunlar olacaktır. Arkadaşlar olaya da zaten şahit oldular. Öğrendiğim kadarıyla Suriyeli. Burada kaçak olarak bulunan birisi. Neticesini daha sonra buranın ilgili makamları bizlere bildirecekler'' karşılığını verdi.''Bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Güvenlik zafiyeti diye bir şey olsa bir sıkıntı yaşanırdı. Herhangi bir sıkıntı olmadı ben görmedim yani'' dedi.Bir gazetecinin, ''Sayın Zapatero'nun sizi aradığı, üzüntülerini dile getirdiği yönünde bize bilgi geldi doğru mu?'' sorusunu Erdoğan, ''Hayır. Bu kadar büyütülecek bir şey değil yani. Sizler çok büyüttünüz bunları ben büyütmedim. Çok önemli değil'' diye yanıtladı.