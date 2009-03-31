İspanya'yı yenmek rüya değil



Milli futbolcu Nihat Kahveci, yarınki İspanya maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünyada yenilmeyecek takım yok. İspanya'da yenilecek. İnşallah o gün, bugündür" dedi.



Milli futbolcular Nihat Kahveci, Arda Turan, Semih Şentük ve Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın bugün İspanya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



Madrid'deki karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Nihat Kahveci, dünyanın en iyi takımına karşı, korkmadan ve kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.



Kendi oyun sistemlerini sahaya yansıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Nihat, "Sonuçta unutmamak gerekir ki dünyanın en iyi takımıyla oynadık. Sahada basmadık yer bırakmayan, yeri geldiğinde topa sahip olmaya çalışan, gol pozisyonuna giren bizdik. Hocamızın söyledilerinin çoğunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Korkmadan ve kazanmak için oynadık. Zaten İspanyollar da bunu söyledi. Eksik olan sadece goldü" dedi.



Sözlerine "İspanya'yı yenmek bir rüya değil" diye devam eden Nihat, "Dünyada yenilmeyecek takım yok. Zamanı geldiğinde onlar da yenilecek, inşallah o zaman bugündür" şeklinde konuştu.



Golcü futbolcu, takımın ikinci yarıda yorulmasıyla ilgili bir soruya da, "Maçın istatistiklerine bakarsak, herhalde onlardan daha çok koştuğumuz ortada. Ancak onlar daha akıllı koşmuşlardır. Şahsen ben kendi takımımda bu kadar koştuğuma inanmıyorum. Ama bazen gereksiz koşular yaptığımız da doğru" yanıtını verdi.