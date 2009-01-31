İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Aurelio, 2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin 29 Mart'ta İspanya ile yapacağı maçla ilgili olarak, ''Çok zor ama İspanya'yı şaşırtabiliriz'' değerlendirmesinde bulundu.



La Liga'da son dönemlerde aldığı kötü sonuçlarla 16. sırada bulunan ve hassas bir dönemden geçen Real Betis'te ister istemez ortamın gerginliğinden etkilenen Aurelio, takım olarak bu durumdan bir an önce çıkıp 2 ay sonraki İspanya-Türkiye maçına da en iyi şekilde hazır olmak istediğini söyledi.



Sevilla'da antreman sonrasında açıklamalarda bulunan Aurelio, ''İspanya Milli Takımı dünya çapında bir takım ve çok önemli, mükemmel oyuncuları var. Tecrübeleri bizden daha fazla. Ama Türkiye Milli Takımı da son dönemde iyi bir yükselişe geçti. Avrupa Kupası'nda bunu gösterdik'' dedi.



''Türkiye'nin İspanya'yı sahasında yenebileceğine samimi olarak inanıyor musun?'' sorusuna Aurelio, ''Ben inanıyorum. Arkadaşlarıma, takıma güveniyorum. Çok zor ama İspanya'yı şaşırtabiliriz. Bunun için çalışmamız lazım. Çok zor bir maç olacak ama kazanmayı umuyoruz'' cevabını verdi.



29 Mart tarihindeki maçın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak olmasının kendilerini etkilemeyeceğini savunan tecrübeli futbolcu, ''Türk Milli Takımı'ndaki tüm futbolcular bu tip bir ortamda oynamaya alışık. Çok güzel bir stat ve maçta çok taraftar olacağını tahmin ediyorum. Oynaması zevkli, seyri güzel bir maç olacak'' şeklinde konuştu.



31 yaşındaki futbolcu, milli takımın İspanya ile oynayacağı iki maçta istediği sonuçları alamaması halinde grup 2.si olmak için Belçika'ya karşı mücadele edeceğini belirtip, ''Dünya Kupası'na katılmak için herşeyi yapacağız'' dedi.



Bu arada ligde kötü durumda bulunmalarından dolayı son dönemlerde gazete okumadığını ifade eden Real Betisli futbolcu, form düşüklüğü yaşadığı eleştirilerine katılmayıp, ''Takım olarak karışık bir dönemden geçiyoruz. Başlangıçta iyi sonuçlar aldığımızdan ortam da iyiydi. Fakat şimdi iyi sonuçlar alamıyoruz, bu tüm takımı olduğu gibi beni de etkiliyor. Bu durum değişecek kazamaya başlayacağız'' değerlendirmesini yaptı.



Aurelio, ilk kez yaşadığı Sevilla kenti için de, ''Güzel ve rahat bir şehir. Bir istanbul değil, çok daha küçük ama burada iyiyim, ailem de burada iyi'' şeklinde konuştu.



Eski takımı Fenerbahçe'yi sadece internetten takip ettiğini söyleyen Aurelio, ''Son dönemlerde kazandığını görmek beni mutlu ediyor. Çünkü Fenerbahçe'de çok iyi arkadaşlarım var, onlar için mutluyum'' açıklamasında bulundu.



Son olarak Aurelio, futbolcu olarak gelecekteki kariyeriyle ilgili, ''Geleceği konuşmak çok zor. Futbol çok değişiyor. Burada 3 yıllık sözleşmem var bunu tamamlamayı umuyorum. La Liga'da çok iyi futbolcular var ve iyi bir tecrübe kazanıyorum'' dedi.



Öte yandan La Liga'nın 21. haftasında yarın İbrahim Kaş'ın takımı Getafe'ye karşı oynayacak olan Real Betis'te, alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Paco Chaparro'nun gönderilebileceği iddia ediliyor.

