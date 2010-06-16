İspanya'ya 250 milyar euro yardım yolda

T24- Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hazinesi'nin İspanya'ya likidite sağlanması yönünde bir plan hazırladıklarını ve plan kapsamında ülkeye 250 milyar Euro'ya kadar kredi imkanı sağlanmasının beklendiğini bildirildi.



Krediyi sağlayacak kuruluşa yakın kaynaklara dayandırılan haberde, planın Yunanistan'a yapılan mali yardım gibi bir olayın gerçekleşmemesi için hazırlandığı ve konunun IMF'nin özel olarak toplanan yönetim kurulunda tartışıldığı ifade edildi.



İspanyol hükümet sözcüsü dün yaptığı bir açıklamada İspanya Başbakanı ile IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn arasında Cuma günü yapılması planlanan görüşmenin İspanya'nın yardım istediği yönünde basında çıkan haberlerle bağdaştırılmaması gerektiğini kaydetmişti.