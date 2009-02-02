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Kültür-Sanat

İspanya'nın Oscar'ı dağıtıldı

İspanya'nın Oscar ödülleri sayılan 'Goya' Ödülleri dün düzenlenen törenle dağıtıldı.

02 Şubat 2009 02:00

İspanyol Film Akademi Ödülleri 'Goya', dün Madrid'de yapılan bir törenle sahiplerini buldu. 

Latin sinemasının birbirinden ünlü isminin katıldığı gecede, gerçek bir yaşam hikayesinden beyazperdeye uyarlanan ve bir genç kızın ölümünün anlatıldığı "Camino'"(Yol) filmi En iyi film dalında 'Camino' isimli filmi ile Javier Fesser, en iyi yönetmen ödülünü alırken, ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz, "Vicky Cristina Barcelona" filmindeki performansı ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülün kucakladı.

En iyi aktör, "Che el argentino" filmindeki oyunculuğu ile Benicio del Toro'nun olurken, en iyi aktrist ödülüne Carmen Elias layık görüldü.

En iyi film müziği ödülü ise "Los Crimenes de Oxford" filmi ile kompozitör Roque Banos'un oldu. İspanyol yönetmen Santiago A. Zanou ise "El Truco del Manco" isimli filmi ile en iyi yeni (genç) yönetmen seçildi.

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