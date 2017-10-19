İspanya'nın Katalonya’ya verdiği "referandum süresi" doldu

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre sabah saat 10:00’da doldu.

Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti Carles Puigdemont’dan istediği yanıtı almazsa bölgenin özerkliğini geçici olarak askıya alma yetkisine sahip.

İspanya’nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanması ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor.

Cumartesi günü ise büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.