İspanya'nın galibi Mark Webber

T24 -

Seyir zevki olarak çok şey vermeyen İspanya’da Red Bull pilotları açık ara öndeydi. Önceki gün (7 Mayıs 2010) yapılan sıralama turlarında bir saniyeye yakın daha hızlı olan Webber ve Vettel, İspanya’nın favorileriydi. Sorunsuz başlayan yarışta ön taraflarda pit-stop’lara kadar geçen turlarda yer değişiklilikleri olmadı.Yarışın en keyifli anları şüphesiz Button’ın Schumacher’i izlediği turlar oldu. Düzlüklerde 10 kilometreden daha hızlı olan Button, tecrübeli Alman’ı yakalamayı başaramadı ve kendisine beşincilikte yer buldu. Böylece Schumacher sezon boyunca sürdürdüğü kötü grafiği toparlamaya başladı.Podyumu belirleyen olaysa bitişe iki tur kala Hamilton’ın lastiğinin patlaması oldu. Yarışı ikinci götüren Hamilton, sol ön lastiğinin patlamasıyla yarış dışında kaldı ve podyum yeniden belirlendi. Hamilton’ın yarıştan düşmesiyle birlikte İspanyol Alonso ikinciliğe, fren sorunları yaşayan Vettel ise üçüncülüğe çıktı.Bir F1 klasiği olan Monaco Grand Prix’i 23 Mayıs 2010'da koşulacak.Yazı: Can Barış Çevik