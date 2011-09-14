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Ekonomi

İspanya'nın 5 bölgesinin kredi notu düştü MADRİD (A.A)

14 Eylül 2011 21:30

-İspanya'nın 5 bölgesinin kredi notu düştü MADRİD (A.A) - 14.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İspanya'nın 17 özerk yönetiminden 5'inin kredi notunu düşürdüğünü açıkladı.  Fitch, Katalonya, Endülüs, Valencia, Murcia ve Kanarya Adaları bölgelerinin uzun vadeli kredi notunu düşürüp, negatif görünüme aldığını duyurdu. İspanya'daki özerk yönetimlerin kamu açıklarını düşürmek için çaba gösterdiklerini belirtse de, bunun yeterli olmadığını, "çabaların daha da artırılması gerektiğini" savundu.  Fitch'in açıklamasında, İspanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine dayanarak 2011'in ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla bölgelerin gelirlerinin yüzde 3,59 oranında düştüğü ve aşağı yukarı yüzde 1,2 oranında kamu açığı bildirdikleri kaydedildi.  Fitch'in uzun vadeli kredi notu değerlendirmesinde, Endülüs AA'dan A+'ya, Kanarya Adaları AA-'den A+'ya, Katalonya A'dan A-'ye, Murcia AA-'den A'ya, Valencia A-'den A'ya geçti.  İspanya'da iktidarki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) aralarında anlaşmaları sonrasında, devlet ve özerk yönetimdeki bütçe açığına anayasal sınırlama getiren reform paketi geçtiğimiz hafta parlamentodan son onayı almıştı. 15 gün içinde referandum talebi olmaması halinde resmi gazetede yayımlanıp kabul edilecek pakette, 2020 yılından itibaren özerk yönetimlerdeki bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 0,40 ile sınırlanması öngörülüyor.

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