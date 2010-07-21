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Dünya

İSPANYA'DAN PEÇE YASAĞINA "HAYIR" MADRİD (A.A)

21 Temmuz 2010 01:51

-İSPANYA'DAN PEÇE YASAĞINA "HAYIR"  MADRİD (A.A) - 20.07.2010 - İspanya Meclisi, burka ve yüzü kapatan peçe gibi giysileri giyen kadınların kamuya açık yerlere girmesine yasak getirilmesini isteyen önergeyi reddetti. İspanya Senatosu'nun geçen haftalarda aldığı, burkanın kamuya açık yerlerde yasaklanmasına ilişkin hükümetin bir girişimde bulunmasını öngören kararı sonrasında, ana muhalefette bulunan muhafazakar görüşlü Halk Partisi (PP) bir önergeyle konuyu meclise taşıdı.  Yapılan oylamada 162 "evet" e karşı, "hayır" diyen 183 milletvekili burkanın ve peçenin ülke genelinde yasaklanmasına onay vermedi. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde ve Endülüs bölgesindeki bazı küçük yerleşim yerlerindeki belediyelerin burkanın yasaklanmasına ilişkin kararları bulunurken, İspanya genelinde böyle bir sorun olmadığını savunan sosyalist hükümet, tüm ülkeyi kapsayacak bir karar alınmasına gerek olmadığını belirtiyor.   

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