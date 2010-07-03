İspanya'dan Paraguay çıkarması: 1-0

T24 - İspanya, 2 penaltının kaçtığı Dünya Kupası çeyrek final maçında Paraguay'ı tek golle geçerek yarı finalde Almanya'nın rakibi oldu.



Dünya Kupası’nda Almanya’nın Arjantin’i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırmasının ardından gözler İspanya – Paraguay karşılaşmasına çevrildi.



İki penaltının kaçtığı, iki topun direkten döndüğü ve 5 sarı kartın çıktığı karşılaşmayı İspanya, David Villa’nın kaydettiği tek golle kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



Almanya’nın yarı finaldeki rakibini belirleyecek karşılaşmaya Paraguay daha etkili başladı. Beklentilerin aksine rakibine baskı yaparak karşılaşmaya giren Amerika temsilcisi, İspanya kalesinde Morel ve Valdez ile etkili oldu; ancak kaleci Casillas’ı aşmayı başaramadı.



Ayağında daha fazla top tutan taraf olmasına rağmen Paraguay, savunmasını aşmakta zorlanan son Avrupa şampiyonu, 28. dakikada Xavi’nin uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla gole çok yaklaştı. Fakat top az farkla auta gitti.



İspanya’ya zaman zaman korkulu anlar yaşatan Paraguay’da 41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Valdez topu ağlara gönderdi. Ancak Amerika temsilcisinin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Hakemin ofsayt kararıyla gol geçerlilik kazanmadı.



Karşılaşmanın ilk devresinde başka önemli pozisyon olmazken, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısı çok ilginç anlara sahne oldu. Karşılaşmanın ikinci devresine de daha iyi başlayan taraf Paraguay oldu. Amerika temsilcisi, 57. dakikada Pique’nin Cardozo’yu ceza sahası içinde düşürmesiyle penaltı kazandı. Ancak Paraguay bu şansı kullanamadı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Cardozo’nun şutu kaleci Casillas’ın ellerinde kaldı.



Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra sol çaprazdan Paraguay ceza sahasına giren Xavi yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Xabi Alonso penaltı vuruşunu gole çevirdi, fakat hakem ceza sahasına erken girildiği için golü iptal etti. Bir kez daha topun başına gelen Alonso bu kez penaltıyı kaçırdı.



Bu dakikadan sonra İspanya oyunu Paraguay yarı sahasına yıktı. Rakip kalede önemli pozisyonlar yakalayan İspanyollar aradığı golü 82. dakikada David Villa ile buldu: 1-0.



Iniesta’nın pasıyla topla buluşan Pedro’nun vuruşunda top direkten geri geldi. Topu önünde bulan David Villa’nın şutu yine direğe çarptı, ancak bu kez top ağlarla buluştu.



Kalan sürede başka gol olmazken, İspanya sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finalde Almanya’nın rakibi oldu.





