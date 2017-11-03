İspanya'dan Katalonya'ya: Yeteri kadar sabır gösterdik

İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza, eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ile 8 eski bakanın gözaltına alınarak cezaevine konulmasını savundu. Bağımsızlık yanlısı yetkililere atfedilen suçlamaların 2 yıl önce başladığını söyleyen Maza "Yeteri kadar sabır gösterdik" dedi.

'Cadena Ser' radyosuna konuşan Başsavcı Maza gözaltındaki Katalan siyasilerin 'açık başkaldırı eylemi' içinde olduklarını söyleyerek, "Eğer Katalan siyasiler Madrid'in Anayasa'nın 155. maddesi uyarınca Katalonya Özerk Yönetimi'nin kontrolünü devralmasını geçen hafta kabul etselerdi 'bazı şeyler değişebilirdi" ifadelerini kullandı.

Cezaevine gönderme kararının 'önlem amaçlı' olduğunu ve yetkililerin 'masum olduklarını kanıtlama hakkının saklı olduğunu' belirten Maza, gözaltı kararının 'kaçma ve delilleri karartma riski' çerçevesinde alındığını vurguladı.

Maza, "En önemlisi de suçun tekrarlanması riskini önleme amacıyla" dedi.