İspanya'dan çekinmiyoruz



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Fildişi Sahili ile oynanacak hazırlık maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.



Terim, Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Mesut Özil'den, kadroya sadece bir Trabzonsporlu futbolcu davet etmesine kadar önemli açıklamalar yaptı. Terim, Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki rakipleri İspanya'dan da çekinmediklerini söyledi.



Geçmişte çok sayıda Trabzonsporlu futbolcuya milli takımın kapılarını açtığını hatırlatan Terim, kadroya sadece 1 bordo mavili futbolcu çağırmasını "sistem gereği" olarak nitelendirdi.



Terim, "Taktir edersiniz ki son Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuş oturmuş bir kadromuz var. Zaman zaman bu kadroya ilave edebileceğimiz oyuncuları çağırıyoruz. Vedat'ı aldım ve şimdi de kaleci Ufuk'u aldım ikinci ligden. Bu neyi gösteriyor? Hiçbir ön yargıya kapılmadan ve takımların isimlerine bakmadan kadro oluşturduğumuzu" dedi.



Dünya Kupası Eleme Grubu'nda iki kritik maça çıkacakları İspanya'dan çekinmediklerini vurgulayan Terim, dünya sıralamasında yükselmek için İspanya gibi takımları devirmeleri gerektiğini söyledi.



Tecrübeli teknik direktör, "Bernebeu Stadı. Ortam harika. Orda herkes oynamak ister. Benim takımım da oynayacaktır. Benim oyuncularıma hep söylediğim şudur ki, bizim ne oynadığımız çok önemlidir. Neticeyi tayin edecek olan bizim ne oynadığımızdır" şeklinde konuştu.



Terim, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını tercih etmesiyle ilgili olarak genç oyuncunun ailesinin etkisi altında kaldığını vurguladı.



Başarılı çalıştırıcı, "Elimde bir dosya vardı. Bana gelen mektuplar var. Ailesi, babası ve kendisinin istediği olmuştur. Benim hayırlı olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.



Tuncay Şanlı ile birlikte basın toplantısına katılan milli futbolcu Hamit Altıntop da, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesini değerlendirdi.



Hamit Altıntop, "Umarım kendisi için olumlu olur. Aile ortamını bilmediğim için fazla konuşamam. Kendisi genç bir oyuncu. Bu yaşlarda gençler hata yapabilir. Umarım sonradan pişman olmaz" diye konuştu.

